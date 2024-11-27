Требуется разработать логотип и шапку для группы ВКонтакте мастерской по ремонту бытовой техники ТехноТандем. В шапке можно изобразить мультяшную лисичку и котёнка, работающих в тандеме над ремонтом техники. Открыты для других креативных идей.
Требуется дизайнер
Я ищу дизайнера для создания логотипа, элементов айдентики, цветов, шрифтов и оформления.
Задачи включают оформление постов в социальных сетях (Instagram, Telegram, YouTube, VK, VC, Дзен, Pinterest), презентаций для онлайн-курсов, материалов для онлайн-курсов, рекламных материалов, лендингов и сайта.
Мы предоставим маркетинговую стратегию, включая ton of voice, визуальное представление и имеющиеся материалы для понимания эксперта.
Требуется опыт работы от 2 лет, наличие портфолио, опыт в создании дизайнов по темам психология и астрология будет преимуществом.
Формат работы удалённый.
Пожалуйста, при отклике прикрепляйте портфолио и ссылки на соцсети.
Заявки фрилансеров
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