Требуется дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки19 просмотров

Я ищу дизайнера для создания логотипа, элементов айдентики, цветов, шрифтов и оформления.

Задачи включают оформление постов в социальных сетях (Instagram, Telegram, YouTube, VK, VC, Дзен, Pinterest), презентаций для онлайн-курсов, материалов для онлайн-курсов, рекламных материалов, лендингов и сайта.

Мы предоставим маркетинговую стратегию, включая ton of voice, визуальное представление и имеющиеся материалы для понимания эксперта.

Требуется опыт работы от 2 лет, наличие портфолио, опыт в создании дизайнов по темам психология и астрология будет преимуществом.

Формат работы удалённый.

Пожалуйста, при отклике прикрепляйте портфолио и ссылки на соцсети.

Дизайн лендинговДизайн постовДизайн сайтовСоздание логотиповСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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