Требуется разработать логотип для сайта, основываясь на наименовании бренда и предпочтительных цветах. Указаны стартовые вводные, но шаблона нет. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать концепции бренда.
Логотип для волонтерского проекта
Приветствую коллеги!
Необходимо создать логотип для волонтерского проекта "Пошукач Інфо". Проект помогает искать пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Проект абсолютно некоммерческий, но очень востребованный. По этой причине большие призовые не можем назначить. Надеемся на некий альтруизм с Вашей стороны.
Требование - не пестрый, так тематика очень сенсатив. Не АИ генерация. Логотип должен отображать суть проекта - поиск пропавших.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необхідно створити логотип для сайту 'JET P2P', що спеціалізується на купівлі та продажу криптовалюти. Логотип повинен відображати тематику криптовалют та бути привабливим для користувачів.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется разработка логотипа для небольшого детейлинг-центра, который занимается профессиональной мойкой и уходом за автомобилями. Логотип должен отражать специфику бизнеса и быть привлекательным для клиентов.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется редизайн логотипа для компании МЛТ. Необходимо создать современный логотип, который будет отражать деятельность в области светодиодов и светодиодных модулей. Прикреплен текущий логотип для ориентира.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработка логотипа на основе предоставленного эскиза. Необходимо грамотно воспроизвести рисунок и подобрать соответствующие цвета. Обсуждение стоимости и сроков после ознакомления с техническим заданием.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо разработать логотип для кофейни и чайханы 'Karak&coffee' в арабском стиле. Используйте бежевые постельные тона и коричневые, шоколадные оттенки. Логотип должен отражать атмосферу заведения и привлекать клиентов.Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $110
Разработайте логотип для компании Synetera, занимающейся производством пищевых добавок. Логотип должен быть векторным, минималистичным и символизировать процессы нейрогенеза и мицелия. Важны симметрия и баланс, а также использование мягких природных оттенков. Уникальный дизайн должен быть четким и узнаваемым даже в небольших размерах.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен5 месяцев назад
- $50
Требуется разработать логотип для производственной компании «КОСМО», которая занимается продажей очистных сооружений. Логотип должен включать элементы для подбрендов «КосмоЛОС» и «КосмоСЕПТ», сохраняя общие фирменные элементы. Предпочтительная цветовая палитра указана на прикрепленном изображении, но открыты для ваших предложений.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки уникального логотипа. Необходимы примеры предыдущих работ. Ожидается креативный подход и соблюдение сроков выполнения заказа.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется графический дизайнер для создания логотипа агентства. Предоставляется четкое техническое задание. Ожидается работа с кейсами и ценами за услуги.Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт5 месяцев назад