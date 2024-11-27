Логотип для волонтерского проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок207 просмотров
#1$30

Приветствую коллеги!

Необходимо создать логотип для волонтерского проекта "Пошукач Інфо". Проект помогает искать пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Проект абсолютно некоммерческий, но очень востребованный. По этой причине большие призовые не можем назначить. Надеемся на некий альтруизм с Вашей стороны.

Требование - не пестрый, так тематика очень сенсатив. Не АИ генерация. Логотип должен отображать суть проекта - поиск пропавших.

Создание логотипов
5 месяцев назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
5 месяцев назад
Дякую за чудовий логотип!
Все добре, дякую за конкурс!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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VitaKvita
Виктория 
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Евгений
 
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