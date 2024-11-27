# 1 — $ 30

Приветствую коллеги!



Необходимо создать логотип для волонтерского проекта "Пошукач Інфо". Проект помогает искать пропавших без вести при особых обстоятельствах.



Проект абсолютно некоммерческий, но очень востребованный. По этой причине большие призовые не можем назначить. Надеемся на некий альтруизм с Вашей стороны.



Требование - не пестрый, так тематика очень сенсатив. Не АИ генерация. Логотип должен отображать суть проекта - поиск пропавших.