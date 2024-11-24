Логотип для сайта

$15
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Закрыт10 заявок74 просмотра

Нужно создать логотип. Есть наименование бренда, а также предпочтительные цвета. Шаблона нет, но будут стартовые вводные.

Создание логотипов
5 месяцев назад
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Логотипы и Знаки
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