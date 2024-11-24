Зробити логотип для сайту

$10
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Закрыт14 заявок89 просмотров

Потрібно зробити логотип для сайту з покупкою/продажею криптовалюти. Назва сайту "JET P2P".

Логотип має бути на цю тематику

Создание логотипов
5 месяцев назад
nazar_sheverda
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Заявки фрилансеров

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