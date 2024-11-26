Нужен дизайнер для разработки логотипов. Требуется опыт в создании логотипов и наличие портфолио с примерами работ. Бюджет обсуждается индивидуально.
Логотип и превью в вк
Добрый день. Мы молодая мастерская по ремонту бытовой техники ТехноТандем. Создали группу, наполняем её ремонтами, но нет ещё ни логотипа, ни шапки в группе. В шапке видим мультяшную лисичку и котёнка, работающих в тандеме, ремонтирующих что-нибудь из техники, наверное. Либо рассмотрим ваши идеи.
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