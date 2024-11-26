Добрый день. Мы молодая мастерская по ремонту бытовой техники ТехноТандем. Создали группу, наполняем её ремонтами, но нет ещё ни логотипа, ни шапки в группе. В шапке видим мультяшную лисичку и котёнка, работающих в тандеме, ремонтирующих что-нибудь из техники, наверное. Либо рассмотрим ваши идеи.