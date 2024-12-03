Потрібно розробити логотип.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок214 просмотров
#1$100

Вітаю! Є доволі старий логотип, який колись робився для того, щоб було. Але зараз необхідно розробити новий логотип.

Компанія займається виготовлення продукції з поліуретану. Більше всього це продукція для техніки (автомобілі і т.д.) Основна продукція це сайлентблоки для ходової частини автомобілів.

Назва - POLYRETHANEXT

В прикріплених файлах попередній логотоп (приклад, як робити не потрібно)).)

Обмежень по кольорам та стилістиці не має.

Бажано щоб був комбінований варіант - назва+графічний елемент або слоган.

Результат - вектор.

З задоволенням відповім на всі додаткові питання.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
5 месяцев назад
Дякую за гарно виконану роботу! Все чудово від ідеї до реалізації. Приємно працювати з чудовими спеціалістами).
Дякую за конкурс. Все чудово, рекомендую!

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
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