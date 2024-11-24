Требуется разработать логотип для некоммерческого волонтерского проекта 'Пошукач Інфо', который помогает искать пропавших без вести. Логотип должен быть ненавязчивым и не пестрым, отражая суть проекта. Исключается использование генерации с помощью ИИ. Ожидается альтруистический подход к выполнению задачи.
Логотип
Нужно лого: гарфическое изображение + текстовая часть. Подробное ТЗ вышлю исполнителю
Заявки фрилансеров
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