Логотип

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт5 заявок21 просмотр

Нужно лого: гарфическое изображение + текстовая часть. Подробное ТЗ вышлю исполнителю

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1468682877395
9 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
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5 месяцев назад
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Логотипы и Знаки
Анастасия
 
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Логотипы и Знаки
Михайло
 
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Андрей
 
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Евгений
 
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