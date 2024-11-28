Перевод

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт11 заявок60 просмотров

Перевести текст с китайского на русский 8000знаков

Перевод текстов
5 месяцев назад
segodnyavse
Андрей 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
20 дней назад
4 месяца назад
Азизбек
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Шушан
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Самир
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Дина
 
43 года
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Динара
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
5 месяцев назад
Игорь
 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
111 отзывов
5 месяцев назад
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
15 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Андрей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
33 отзыва
5 месяцев назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
онлайн
71 отзыв
5 месяцев назад