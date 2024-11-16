Ищем компетентного румынского переводчика для проекта, требующего опыта в переводе текста с английского на румынский. Необходимо владеть обоими языками на уровне носителя, а также иметь отличные навыки письменного общения. Идеальный кандидат должен уметь сохранять оригинальный смысл и тон исходного материала, обеспечивая при этом естественно звучащий и грамматически точный перевод.