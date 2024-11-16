Переводчик румынского языка

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт1 заявка29 просмотров

Ищем компетентного румынского переводчика для проекта, требующего опыта в переводе текста с английского на румынский. Необходимо владеть обоими языками на уровне носителя, а также иметь отличные навыки письменного общения. Идеальный кандидат должен уметь сохранять оригинальный смысл и тон исходного материала, обеспечивая при этом естественно звучащий и грамматически точный перевод.

Английский языкПеревод текстов
5 месяцев назад
guest_1732481765378
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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5 месяцев назад