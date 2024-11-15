Русский переводчик

$420
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Закрыт13 заявок95 просмотров

Нам требуется высококвалифицированный русский переводчик для важного проекта перевода. Идеальный кандидат будет обладать исключительными лингвистическими знаниями и пониманием культуры для точного перевода маркетинговых материалов с английского на русский.

Английский языкПеревод контента
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