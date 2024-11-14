В настоящее время мне нужен квалифицированный фрилансер для перевода нашего проекта с английского на украинский язык. Проект предполагает перевод PDF-файлов.Мне нужен человек, имеющий опыт и навыки тайм-менеджмента, точности и аккуратности. Я хочу, чтобы готовый продукт выглядел профессионально — никто не должен беспокоиться об ошибках, а передаваемую им информацию можно последовательно донести до всей моей цели.