English-Ukrainian Translator

$1800
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Закрыт22 заявки252 просмотра

В настоящее время мне нужен квалифицированный фрилансер для перевода нашего проекта с английского на украинский язык. Проект предполагает перевод PDF-файлов.Мне нужен человек, имеющий опыт и навыки тайм-менеджмента, точности и аккуратности. Я хочу, чтобы готовый продукт выглядел профессионально — никто не должен беспокоиться об ошибках, а передаваемую им информацию можно последовательно донести до всей моей цели.

Английский языкПеревод документовУкраинский язык
6 месяцев назад
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