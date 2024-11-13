Перекладач англійської мови

$2000
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Закрыт34 заявки253 просмотра

Я шукаю фрілансера для перекладу нашого проекту з англійської на українську. Проект передбачає переклад стосторінкового файлу. Мені потрібна людина з чудовим досвідом пунктуальної доставки, відданості якості та точності. Я хочу, щоб готовий продукт виглядав професійно — у ньому не повинно бути помилок, а повідомлення, яке він передає, має бути послідовно передане цільовою мовою.

Английский языкПеревод документовУкраинский язык
6 месяцев назад
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