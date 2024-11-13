В компанию требуется специалист по турецкому языку для удаленной работы в сфере IT тренингов. Необходимо свободно общаться на турецком, соблюдать график работы. Резюме следует отправлять с указанием страны проживания и наличия банковской карты другой страны для жителей РФ или РБ.