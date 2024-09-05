Ищется переводчик с хорошим знанием русского и испанского языков для сопровождения на встречу в банке в районе Пуэрто Банус, Марбелья. Задача включает последовательный перевод при обсуждении банковских услуг. Продолжительность встречи — 1-2 часа.
Перевод вопросов и транскрипция интервью
Мне необходимо перевести список вопросов на турецкий язык для пользователей приложения (примерно 2 страницы), провести 10 интервью, а затем транскрибировать и перевести их с турецкого на русский язык.
Прошу присылать свои ставки и резюме.
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