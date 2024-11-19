Ищем переводчика русский-английский для анимационного проекта

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Закрыт33 заявки493 просмотра

Ищем переводчика переводить тексты с русского на английский

Анимационный ютуб проект, мультфильмы для детей, возраст детей 2-6 лет

Ориентиры языка, оборотов и сложности, мультсериалы: Doctor McWheelie, Leo the truck

Обязательно опыт переводов детской литературы или анимации на английский язык

YouTubeАнглийский языкПеревод текстов
5 месяцев назад
andrey-137
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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