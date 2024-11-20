Требуются переводчики с русского на английский для создания субтитров

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Закрыт12 заявок236 просмотров

Я ищу переводчиков, которые смогут перевести русский текст на английский язык с художественным уклоном.

Необходимо сделать английские субтитры для русского исторического сериала.

Русский текст в данный момент отсутствует.

По всем подробностям пишите на email.

Английский языкПеревод видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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