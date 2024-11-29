Разработать логотип

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Закрыт19 заявок57 просмотров

Компания по установке видеонаблюдения

Требования руководителя: логотип должен быть достаточно универсальным и удобным для размещения на сайте, в Авито

В идеале, чтобы в довесок к нему был вариант на favicon

АвитоСоздание логотипов
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