Требуется перевести 2 логотипа в векторный формат Corel. Логотипы имеют отличное качество, но необходимо обеспечить возможность внесения изменений. Работа легкая для опытного дизайнера.
Разработать логотип
Компания по установке видеонаблюдения
Требования руководителя: логотип должен быть достаточно универсальным и удобным для размещения на сайте, в Авито
В идеале, чтобы в довесок к нему был вариант на favicon
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