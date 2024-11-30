Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся установкой видеонаблюдения. Логотип должен быть универсальным и подходить для размещения на сайте и в Авито. Также требуется создать вариант логотипа для favicon.
Разработка логотипа
Мне нужно разработать логотип.
Ищу профессионалов с опытом работы.
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