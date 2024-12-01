Перевод логотипа в . Stl файл

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки36 просмотров

Сделать обьемный логотип что б в дальнейшем мог работать с ним в блендере. Отдельно название и отдельно логотип.

Название горизонтально и вертикально.

3D-моделированиеBlenderОтрисовка логотипов
5 месяцев назад
guest_1732988955710
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

PetrukDesing
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
$30
1 день
Выражаю благодарность Денису за выполненную работу. Всё сделал по высшему качеству и в очень быстрые сроки. Ответил на все волнующие вопросы. Результатом остался доволен
Чудовий покупець, сподіваюсь на продовження нашої співпраці )

Заявки фрилансеров

PetrukDesing
30 лет
4 года в сервисе
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2 дня назад
5 месяцев назад
Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
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месяц назад
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5 месяцев назад