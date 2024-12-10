Требуется разработка логотипа для стоматологической клиники с использованием насыщенно темно-синего и салатового цветов. Логотип должен включать изображение зуба-импланта, отражая специфичность клиники. Ожидается современный и профессиональный дизайн, подходящий для медицинской сферы.
Отрисовать логотип для сайта
Требуется отрисовать логотип для сайты в цветовой гамме сайта
Логотип есть он нужен в векторе чтобы можно было наносить на рекламные материалы
Посмотреть, предложить видение сайт едузавр ру
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