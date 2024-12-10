Отрисовать логотип для сайта

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Закрыт11 заявок56 просмотров

Требуется отрисовать логотип для сайты в цветовой гамме сайта
Логотип есть он нужен в векторе чтобы можно было наносить на рекламные материалы
Посмотреть, предложить видение сайт едузавр ру

Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
sirsirop
Иван 
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