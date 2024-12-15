Разработать альтернативные варианты дизайна логотипа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка5 просмотров

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Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
technopriest
Александр 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
24 минуты назад
5 месяцев назад
$20
1 день
Escrow
Работать с Анастасией – одно удовольствие. Она продемонстрировала высокий профессионализм, внимание к деталям и невероятную гибкость. Несмотря на сложность задачи и необходимость согласования разных точек зрения, Анастасия оставалась терпеливой, внимательной к нашим пожеланиям и предлагала отличные решения. Её креативный подход к доработке логотипа впечатлил, а уровень коммуникации был на высоте. Особо приятно отметить её честность и заботу о качестве конечного результата. Нам предоставили несколько вариантов, учли все комментарии, а финальные файлы подготовили быстро и качественно. Считаю Анастасию не только прекрасным специалистом, но и человеком, с которым комфортно сотрудничать. Спасибо за отличную работу!
Большая благодарность за оказанное доверие. Приятное общение четко и по делу. Работать было комфортно и приятно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
24 минуты назад
5 месяцев назад
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