Требуется создать уникальный логотип для сексшопа с названием fetish.kz. Логотип должен быть запоминающимся и отражать концепцию бизнеса, подходя под стиль и целевую аудиторию.
Логотип для приложения
Приложение по тематике анализа кожи
Нужен логотип для веб-сайта и приложения
Есть дизайн приложения для понимания стилистики
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $300
Необходимо разработать уникальный логотип для автозаправочной станции с нуля. Ожидается создание креативного и запоминающегося дизайна, который будет отражать идентичность бренда. Учитывайте актуальные тренды и требования к визуальной идентичности для данного типа бизнеса.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрытнет даты
Требуется отрисовка логотипа на основе предоставленных набросков. Открыт к предложениям по улучшению дизайна. Формат работы - векторный. Приложен вариант результата.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо отрисовать логотип для сайта в векторном формате. Логотип должен соответствовать цветовой гамме сайта и быть готовым для использования на рекламных материалах. Ознакомьтесь с сайтом едузавр ру и предложите свое видение дизайна.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Требуется разработка логотипа для стоматологической клиники с использованием насыщенно темно-синего и салатового цветов. Логотип должен включать изображение зуба-импланта, отражая специфичность клиники. Ожидается современный и профессиональный дизайн, подходящий для медицинской сферы.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка логотипа для проекта по трейдингу и инвестициям. Логотип должен быть в минималистичном одноцветном стиле. Идеи и примеры будут предоставлены исполнителям. Укажите стоимость и сроки выполнения задачи.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка дизайна эмблемы для бренда 'Alisa' в нежном и стильном исполнении. Уникальный логотип должен отражать концепцию бренда и привлекать внимание целевой аудитории.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется 3D-дизайнер для разработки логотипов в Blender для бренда одежды. Важно предоставить примеры работ и указать стоимость услуг. Ожидается креативный подход и высокое качество выполнения.Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $30
Требуется создать объемный логотип в формате .STL для дальнейшей работы в Blender. Логотип должен быть представлен в двух вариантах: отдельные файлы для названия и самого логотипа. Необходимо подготовить как горизонтальную, так и вертикальную версии названия.Завершен5 месяцев назад
- $20
Требуется разработать логотип для интернет-магазина Astart, специализирующегося на продаже автомобильных аккумуляторов. Используйте желтый и черный цвета. Необходимо предложить несколько вариантов для выбора.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад