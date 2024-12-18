Логотип для конного комплекса

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Закрыт12 заявок73 просмотра

Салют!

Нужен логотип на подобие рисунка в закрепленном файле, в серо-оранжевом цвете, будет печататься на одежде в темных и светлых тонах, читаемость ожидается достойная:)

Создание логотипов
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