Дизайн логотипов для мероприятий

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Закрыт4 заявки37 просмотров

Нужен дизайнер для создания логотипов мероприятий, которые будут размещаться в презентации, метче и т. д.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
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2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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Логотипы и Знаки
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
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Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Галина
 
42 года
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3 месяца назад
5 месяцев назад