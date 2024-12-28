Логотип антикварного магазина

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Завершен12 заявок68 просмотров

Логотип антикварного магазина, название Жужелица, название красивыми прописными буквами и жук - Жужелица , панцарь жужелицы переливается как камни разными цветами, в стиле минимализм, просто но со вкусом.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Zuzelica13
Сергей 
48 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
21 минуту назад
5 месяцев назад
$30
3 дня
Escrow
Всё супер! Анастасия сразу ухватила суть идеи, сделала всё быстро и качественно.Спасибо!
Все отлично. Рада была поработать над проектом. Рекомендую к сотрудничеству!

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Виктор
 
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