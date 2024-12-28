Необходим дизайнер для разработки уникального логотипа. Ожидаются примеры выполненных работ и информация о ценах. Логотип должен быть стильным и запоминающимся.
Логотип антикварного магазина
Логотип антикварного магазина, название Жужелица, название красивыми прописными буквами и жук - Жужелица , панцарь жужелицы переливается как камни разными цветами, в стиле минимализм, просто но со вкусом.
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