Логотип для вебсайта

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Закрыт13 заявок53 просмотра

Нужен логотип для веб-сайта, тематика музыка

Подробности при заинтересованности пишите в лс.

Род деятельности: Музыкальный продакшн и продюсирование. Создание современной музыки, работа с артистами и саунд-дизайн.

• Аудитория: Музыканты, исполнители, продюсеры, звукорежиссеры, а также бренды, которые ищут уникальное музыкальное сопровождение.

Создание логотипов
4 месяца назад
milaraiba
Валерий 
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