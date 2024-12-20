Лого для метал группы

$15
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Закрыт8 заявок104 просмотра

Приветствую! Нужен логотип для метал

группы. В стиле аля deathcore надпись

bulltrerrier, в красном, чёрном, белом и

оранжевом цвете. Формат png. без фона.

Примеры ниже.

банк 1,5к+

Создание логотипов
4 месяца назад
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