Графічний дизайнер

Андрій, 17 років

Досвід у дизайні: 3 роки

Навчаюся в 11 класі в онлайн-форматі та активно розвиваюся у сфері дизайну. Маю досвід роботи з такими програмами, як Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. Паралельно проходжу навчання у комп'ютерній академії КРОК (It Step), де поглиблюю свої знання та навички у дизайні.

Спеціалізуюся на створенні професійних логотипів, фірмового стилю, рекламних матеріалів та візуалів для соціальних мереж. Готую проекти "під ключ" з урахуванням ваших ідей та уподобань. У роботі ціную креативність, увагу до деталей та суворе дотримання термінів.

Звертайтеся, якщо вам потрібен якісний та унікальний дизайн, який виділить ваш проект чи бізнес!