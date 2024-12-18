Дизайнер логотипов и аватарок

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Закрыт2 заявки23 просмотра

Ищу дизайнера для создания логотипов и аватарок. Пожалуйста, укажите цену за работу и прикрепите примеры ваших работ.

Создание аватарокСоздание логотипов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
19 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
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