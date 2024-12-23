Дизайнер для создания уникальных логотипов

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Закрыт5 заявок27 просмотров

Ищем дизайнера для создания четырех уникальных логотипов. Задача включает в себя разработку креативных и запоминающихся образов. Требуется умение работать в различных стилях и форматах, креативный подход и способность создавать оригинальные образы. Условия работы: удаленная работа, оплата по договоренности.

Создание логотипов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Виктор
 
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