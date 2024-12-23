Требуется разработать логотип для веб-сайта в музыкальной тематике. Проект ориентирован на музыкальный продакшн и продюсирование. Логотип должен быть привлекательным для музыкантов, исполнителей, продюсеров и звукорежиссеров.
Дизайнер для создания уникальных логотипов
Ищем дизайнера для создания четырех уникальных логотипов. Задача включает в себя разработку креативных и запоминающихся образов. Требуется умение работать в различных стилях и форматах, креативный подход и способность создавать оригинальные образы. Условия работы: удаленная работа, оплата по договоренности.
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