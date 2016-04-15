Всем добрый день! Имеется договор аренды гаража. Объем: 9 страниц + 2 страницы акта приема-передачи гаража Составлен на основе скачанного из интернета и дополнен "хотелками". "Хотелки", т.е. интересы в ...
Грамотную юридическую отписку DMCA
нужно грамотную юридическую отписку на англиском для абуз по поводу DMCA и копирайтов на видео ...
саму абузу в файле прикладываю
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