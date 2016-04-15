Грамотную юридическую отписку DMCA

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Завершен2 заявки228 просмотров

нужно грамотную юридическую отписку  на англиском для  абуз по поводу DMCA и копирайтов на видео ...

саму абузу в файле прикладываю 

9 лет назад
binders
Эдгарс 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

petiawur
Андрей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$25
1 день
отлично сработались .....
Не возникло никаких проблем в работе. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

petiawur
Андрей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
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