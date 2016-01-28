Юр. консультация на предмет оскорбления религиозных чувств верующих

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Имеется видео-ролик, требуется дать оценку, насколько он подпадает под указанные критерии. Думаю, для эксперта работы на 10 минут. И объяснить, что может подпадать, что нет. Интересует российское и украинское право. Благодарю.

9 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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