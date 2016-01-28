Подготовка документов для Роспатента

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Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужно подготовить 2 заявки (комплекта) документов для регистрации товарного знака, для подачи в Роспатент. Заявитель один 2 заявки так как регистрируется отдельно логотип и отдельно словесное обозначение. Кто может помочь все грамотно оформить весь пакет документов и в случае чего проконсультировать, что бы осталось только отвезти все документы на подачу.

9 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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