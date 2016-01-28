Подготовка документов для Роспатента

Нужно подготовить 2 заявки (комплекта) документов для регистрации товарного знака, для подачи в Роспатент. Заявитель один 2 заявки так как регистрируется отдельно логотип и отдельно словесное обозначение. Кто может помочь все грамотно оформить весь пакет документов и в случае чего проконсультировать, что бы осталось только отвезти все документы на подачу.