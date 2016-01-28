Для сервиса по размещению и (или) поиску квартиры (гостиницы, хостела, коттеджа) для краткосрочной аренды необходимо составить пользовательское соглашение, с которым должен ознакомиться пользователь сайта перед регистрацией.

Сервис (сайт) представляет собой платформу, с помощью которой одни пользователи смогут найти квартиру (гостиницу, хостел, дом, коттедж) для ночлега или временного проживания, а другие пользователи смогут разместить эти объекты на этом сайте.

Во вложении есть 4 примера соглашений с подобных сайтов.