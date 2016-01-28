Составить жалобу в суд и прокуратуру об отказе в возбуждении уг.дела

Направляете жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ в Нагатинский районный суд города Москвы и Нагатинскую прокуратуру. Излагаете с чем Вы не согласны по данному постановлению полиции. Какие действия должны совершить работники полиции по Вашему заявлению. То есть, что полиция не провела проверку по Вашему заявлению, не опрошено лицо подозреваемое в совершении преступления и необоснованно вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.