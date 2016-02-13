Юридическая консультация по созданию интернет-компании в Украине.

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Закрыт10 заявок189 просмотров

Требуется опытный юрист для консультации по созданию интернет-компании (форма собственности и т.д.).

Знание нюансов создания интернет-компаний.

Составление договоров о сотрудничестве с разработчиками и сотрудниками (конфиденциальность, гарантии, пр.).

Комплексное юридическое сопровождение компании в дальнейшем.

Прочее.

9 лет назад
HardDy
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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