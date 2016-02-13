Отредактировать договор аренды гаража

Вообще я не люблю писать негативные отзывы о фрилансерах, т.к. сам с ними работаю порядка 5 лет, из этих 5 лет - половину на Веблансере. Здесь достаточно лояльная, коммуникативная и талантливая аудитория, за что я и ценю данный ресурс. Безусловно, есть и исключения. У меня бывают проекты, по которым нет четкого срока (делаю для себя), обговариваю его только для того, чтобы был "внутренний дедлайн". Но всё-таки большинство завязано с другими людьми - именно таким и оказался наш проект с Александром. Не могу сказать, что было что-то совсем критично плохо в самом процессе. Договор, хоть и с неточностями, но в первой итерации был приведен в божеский вид. Коммуникация - слабая, но была. Но тот факт, что я не получил финальную версию со всеми моими правками и комментариями к установленному сроку уже после 100% оплаты проекта, перечеркивает абсолютно все мои будущие деловые отношения с данным исполнителем. Это совсем не бизнесовый подход к задаче. Если вдруг Александр откликнется на Ваш проект, и Вы решите с ним работать, вот несколько советов (в принципе, применимо ко всем фрилансерам): 1. Устанавливайте жесткие сроки 2. Просите максимальное количество контактов 3. Четко обговаривайте раунды комментариев 4. И нив коем случае не вносите всю оплату до финального утверждения Удачи и профессионального развития в правильном направлении!