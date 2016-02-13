Отредактировать договор аренды гаража

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Всем добрый день!

Имеется договор аренды гаража.

Объем: 9 страниц + 2 страницы акта приема-передачи гаража

Составлен на основе скачанного из интернета и дополнен "хотелками".

"Хотелки", т.е. интересы в нём представлены со стороны Арендатора

Задача: внимательно изучить предоставленные документы на предмет соответствия законам РФ, прежде всего Гражданскому кодексу и:

- оставить свои комментарии, либо

- изменить структуру документа, скорректировать формулировки,

либо, если в исходном документе совсем всё плохо - 

- составить новый документ на основе текущего.

Также дать внятные объяснения по всем вопросам, которые у меня возникнут на основе составленного/отредактированного документа. 

От Исполнителей приветствуется:

- отличное знание ГК РФ

- в частности, знание жилищного права, нормативных актов, успешная практика ведения дел в этой области

- осведомленность в налоговых вопросах.

Исходные файлы предоставлю утвержденному Исполнителю.

6 лет назад
rangeguard
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ambasssador
Алекс 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
9 лет назад
$15
1 день
Вообще я не люблю писать негативные отзывы о фрилансерах, т.к. сам с ними работаю порядка 5 лет, из этих 5 лет - половину на Веблансере. Здесь достаточно лояльная, коммуникативная и талантливая аудитория, за что я и ценю данный ресурс. Безусловно, есть и исключения. У меня бывают проекты, по которым нет четкого срока (делаю для себя), обговариваю его только для того, чтобы был "внутренний дедлайн". Но всё-таки большинство завязано с другими людьми - именно таким и оказался наш проект с Александром. Не могу сказать, что было что-то совсем критично плохо в самом процессе. Договор, хоть и с неточностями, но в первой итерации был приведен в божеский вид. Коммуникация - слабая, но была. Но тот факт, что я не получил финальную версию со всеми моими правками и комментариями к установленному сроку уже после 100% оплаты проекта, перечеркивает абсолютно все мои будущие деловые отношения с данным исполнителем. Это совсем не бизнесовый подход к задаче. Если вдруг Александр откликнется на Ваш проект, и Вы решите с ним работать, вот несколько советов (в принципе, применимо ко всем фрилансерам): 1. Устанавливайте жесткие сроки 2. Просите максимальное количество контактов 3. Четко обговаривайте раунды комментариев 4. И нив коем случае не вносите всю оплату до финального утверждения Удачи и профессионального развития в правильном направлении!

Заявки фрилансеров

Ambasssador
Алекс 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
9 лет назад