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Отредактировать договор аренды гаража
Всем добрый день!
Имеется договор аренды гаража.
Объем: 9 страниц + 2 страницы акта приема-передачи гаража
Составлен на основе скачанного из интернета и дополнен "хотелками".
"Хотелки", т.е. интересы в нём представлены со стороны Арендатора
Задача: внимательно изучить предоставленные документы на предмет соответствия законам РФ, прежде всего Гражданскому кодексу и:
- оставить свои комментарии, либо
- изменить структуру документа, скорректировать формулировки,
либо, если в исходном документе совсем всё плохо -
- составить новый документ на основе текущего.
Также дать внятные объяснения по всем вопросам, которые у меня возникнут на основе составленного/отредактированного документа.
От Исполнителей приветствуется:
- отличное знание ГК РФ
- в частности, знание жилищного права, нормативных актов, успешная практика ведения дел в этой области
- осведомленность в налоговых вопросах.
Исходные файлы предоставлю утвержденному Исполнителю.
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