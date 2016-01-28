Подготовить претензию по ЗПП

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Закрыт14 заявок352 просмотра

необходимо подготовить претензию по договору оказания услуг для физлица по ЗПП, (договор во вложении)

если сработаемся и исполнитель покажет качественную работу, то возможно будут постоянные заказы на письма, претензии, исковые заявления, ходатайства в организации, госорганы, суды

9 лет назад
RustamH
Рустам 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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