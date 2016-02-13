Подобрать ЛОТЫ для приобретения с торгов по банкротству

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Закрыт5 заявок173 просмотра

Добрый день

Требуется удаленный исполнитель для подбора лотов для приобретения с торгов по банкротству

1 - Поиск и анализ самых сладких лотов на публичных предложениях

2 - Разработка двух стратегий выхода из сделки после победы на торгах:   

   - Разработка стратегии выхода из сделки через продажу    

   - Запасная стратегия в случае невозможности быстрой продажи (аренда - расчет арендного дохода и анализ спроса)

3 - Определение цены покупки и продажи    

   - Анализ спроса по объявлениям в регионе покупки

   - Предварительное тестирование спроса на лот и понимание цены продажи   

   - Коридор цены покупки 

4 - Получение от конкурсного управляющего документов по лоту и фотографий

5 - Подготовка заявки для участия в торгахКритерии подбора лотов:  

   - Цена на публичке до 50 млн

   - Доходность при реализации стратегии от 50% (через продажу) оптимально от 100%

Тематики в которых заинтересованы:

- Недвижимость и земля 

- Спецтехника (с вас экспертная оценка ликвидности лота)  

- Прочие лоты с возможностью быстрой реализации 

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Пожалуйста, напишите о своем опыте работы с торгами по банкротству, а так же свои пожелания по стоимости работы 

9 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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