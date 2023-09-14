Нужно на аккаунте в Авито получить значок "Компания проверена"

Здравствуйте! У меня есть действующий аккаунт на Авито. Аккаунт этот зарегистрирован на частное лицо то есть на меня. Аккаунт по теме-подбор персонала(на нем нет ни каких продаж товаров). Мне нужно (для повышения статуса)получить на нем значок “Компания проверена”. Что бы получить значок “Компания проверена” нужно действующее от 6 месяцев ИП или ООО. Но у меня нет своего ИП , то есть оно должно быть ваше или стороннее . Сразу говорю, ну вы наверняка знаете, ни каких репутационных или финансовых рисков для этого ИП нет и не будет. Просто используем любое действующее ИП для повышения репутации аккаунта путем получения значка Компания проверена. Можете помочь? Оплата по договоренности