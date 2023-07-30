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Юрист-правовед для выполнения аналитическо-исследовательской работы
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На проект по совершенствованию правовой модели управления градостроительной деятельностью в целях оптимизации инвестиционно-строительного цикла с учетом выводов правоприменительной практики в удаленном формате требуется юрист-правовед.
Задачи:
1. Формирование базы судебных решений, информации об иных формах спорных с точки зрения применения правовых норм ситуаций, возникающих в отношениях между субъектами градостроительной деятельности.
2. Проведение анализа правоприменительной практики по актуальным вопросам правовой модели управления градостроительной деятельностью на основе сформированной базы судебных решений.
3. Проведение анализа нормативного-правого регулирования по вышеуказанным областям и подготовка аналитического отчета.
4. Подготовка предложений по совершенствованию правовой модели управления градостроительной деятельностью на основе результатов анализа правоприменительной практики.
5. Подготовка перечня проектов нормативных актов РФ, нормативных правовых актов города, изменения которых необходимы в целях реализации предложений по совершенствованию правовой модели управления градостроительной деятельностью.
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