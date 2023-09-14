Створити договір для маркетинг агенства на надання послуг в Польші, Чехії
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Вакансия в динамичной канадской компании:
удалённый помощник-ассистент (онлайн)
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ОБЯЗАННОСТИ
· Черновая работа с клиентскими документами – cбор и сверка информации, заполнение анкет (много работы с PDF файлами)
· Переписка с клиентами по вопросам документов и уточнению информации
· Потенциально (позже) - помощь в ежедневных прочих рабочих вопросах
· Поиск и сверка информации в интернете
· Сперва (на время испытательного срока) – частичная занятость, 20-25 часов в неделю
· Если всё получается – полная занятость (40-45 часов/неделю)
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КАНДИДАТУ
(рассматриваются только кандидаты, соответствующие всем перечисленным требованиям)
· Аккуратность и внимательность к деталям (исключительно важно!) – работа должна быть сделана так, чтобы её не приходилось постоянно перепроверять и переделывать
· Английский Язык уровня Mid/Upper-intermediate и выше – чтение документов, переписка с клиентами, готовность пройти собеседование на английском – всё потребуется;
· Обязательно – владение грамотным устным и письменным русским языком
· Навык системной работы с документами
· Умение обрататывать pdf файлы – Вы уже должны знать, как пользоваться Adobe Acrobat/Reader – склейка/разбивка pdf файла, поворот страницы, изменение размера файла, вставка текста, и т.п.
· Умение работать с MS Office (Word, Excel)
· Базовая обработка цифровых изображений – повернуть, обрезать, уменьшить размер, улучшить яркость, и т.п.
· Высокая личная самоорганизация – не требуется ничего сверхестественного, но задачи должны быть выполнены аккуратно и в срок;
· Желание заниматься подобной работой с документами на долгосрочной основе
· Возраст и пол значения не имеет – рассмотрим подходящих кандидатов и возраста 50+
· Место проживания (маленький посёлок или большой город) – значения не имеет
· Обязательно – доступ к скоростному интернету и личный компьютер/лэптоп; крайне желательно – доступ к принтеру/сканеру
ПРЕИМУЩЕСТВО у тех кандидатов, которые (по списку):
1) Закончили ИнЯз
2) Работали в иностранных (англоязычных) компаниях
3) Работали в агентстве по туризму/оформлению виз (офисная работа)
4) Работали в сфере офисного делопроизводства (навык работы с документами)
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
· Преимущественно свободный график работы – важно быть на связи только в оговоренное время;
· Вменяемый удаленный руководитель – спокойный, вежливый, готовый учить и просто объяснять сложные вещи + который не будет стоять над душой;
· Оплата по согласованию (средняя и выше зарплата по вашему рынку)
· Перспектива стать главой отдела удалённых помощников – если бизнес будет так же успешно развиваться и дальше
Резюме и сопроводительное письмо (кратко о себе) отправлять только на этот email:
[email protected]
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