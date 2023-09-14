Удалённый помощник-ассистент

$400700
Юридические услугиЗакрытнет заявок33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вакансия в динамичной канадской компании:
удалённый помощник-ассистент (онлайн)

?

ОБЯЗАННОСТИ

·         Черновая работа с клиентскими документами – cбор и сверка информации, заполнение анкет  (много работы с PDF файлами)

·         Переписка с клиентами по вопросам документов и уточнению информации

·         Потенциально (позже) - помощь в ежедневных прочих рабочих вопросах

·         Поиск и сверка информации в интернете

·         Сперва (на время испытательного срока) – частичная занятость, 20-25 часов в неделю

·         Если всё получается – полная занятость (40-45 часов/неделю)

?

ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КАНДИДАТУ
(рассматриваются только кандидаты, соответствующие всем перечисленным требованиям)

·         Аккуратность и внимательность к деталям (исключительно важно!) – работа должна быть сделана так, чтобы её не приходилось постоянно перепроверять и переделывать

·         Английский Язык уровня Mid/Upper-intermediate и выше – чтение документов, переписка с клиентами, готовность пройти собеседование на английском – всё потребуется;

·         Обязательно – владение грамотным устным и письменным русским языком

·         Навык системной работы с документами

·         Умение обрататывать pdf файлы – Вы уже должны знать, как пользоваться Adobe Acrobat/Reader – склейка/разбивка pdf файла, поворот страницы, изменение размера файла, вставка текста, и т.п.

·         Умение работать с MS Office (Word, Excel)

·         Базовая обработка цифровых изображений – повернуть, обрезать, уменьшить размер, улучшить яркость, и т.п.

·         Высокая личная самоорганизация – не требуется ничего сверхестественного, но задачи должны быть выполнены аккуратно и в срок;

·         Желание заниматься подобной работой с документами на долгосрочной основе

·         Возраст и пол значения не имеет – рассмотрим подходящих кандидатов и возраста 50+

·         Место проживания (маленький посёлок или большой город) – значения не имеет

·         Обязательно – доступ к скоростному интернету и личный компьютер/лэптоп; крайне желательно – доступ к принтеру/сканеру

 


ПРЕИМУЩЕСТВО у тех кандидатов, которые (по списку):

1)    Закончили ИнЯз

2)    Работали в иностранных (англоязычных) компаниях

3)    Работали в агентстве по туризму/оформлению виз (офисная работа)

4)    Работали в сфере офисного делопроизводства (навык работы с документами)
 ?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

·         Преимущественно свободный график работы – важно быть на связи только в оговоренное время;

·         Вменяемый удаленный руководитель – спокойный, вежливый, готовый учить и просто объяснять сложные вещи + который не будет стоять над душой;

·         Оплата по согласованию (средняя и выше зарплата по вашему рынку)

·         Перспектива стать главой отдела удалённых помощников – если бизнес будет так же успешно развиваться и дальше

 

Резюме и сопроводительное письмо (кратко о себе) отправлять только на этот email:
[email protected]

3 месяца назад
guest_1694716178270
Канада
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям