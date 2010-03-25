Консультация по выводу денег в Россию

Здравствуйте. Я бы хотел узнать, как мне юридически стать опекуном для отца, болеющим раком 4 стадии, не теряя своего статуса ИП?
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Всем привет. Я занимаюсь тем, что разрабатываю ассеты для игрового движка Unity. Могу получить оплату либо на банковскую карту заграничного банка(сейчас использую Kaspi), либо на аккаунт PayPal. Мне нужно консультация по тому, как я могу вывести деньги в Россию с наименьшими потерями и законно. Я хочу знать конкретные шаги.
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