Консультация по выводу денег в Россию

Юридические услугиЗакрыт2 заявки15 просмотров
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Всем привет. Я занимаюсь тем, что разрабатываю ассеты для игрового движка Unity. Могу получить оплату либо на банковскую карту заграничного банка(сейчас использую Kaspi), либо на аккаунт PayPal. Мне нужно консультация по тому, как я могу вывести деньги в Россию с наименьшими потерями и законно. Я хочу знать конкретные шаги.

4 месяца назад
AndreyOvtinnikov
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
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