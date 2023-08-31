Разблокировка ютуб канала

Всем привет. Я занимаюсь тем, что разрабатываю ассеты для игрового движка Unity. Могу получить оплату либо на банковскую карту заграничного банка(сейчас использую Kaspi), либо на аккаунт PayPal. Мне нужно консультация по тому, как я могу ...