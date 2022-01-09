arthurstark

Для ассоциации кулинаров необходимо разработать логотип
- $35Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрытгод назад
Сверстать landing page с адаптивом под тильду. ТЗ скину исполнителю.HTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать с нуля дизайн лендинга для стоматологической клиники. Референсы отправлю.Дизайн сайтов99 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать для r-keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код (при помощи сканнер, либо вводит с клавиатуры текст). 2. Текст, отсканированный в QR-коде, либо введенный вручную r-keeper должен отправить запрос REST ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Разработать для R-Keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде R-Keeper должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработать для R-Keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде R-Keeper должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад
Надо разработать логотип для технопарка. Технопарк это площадка внутри университета, предназначенная для обучения школьников и детей различным технологиям. В технопарке 5 кластеров: IT-лаборатория, робототехника, физика, химия, генетика. Так как технопарк работает на базе университета, необходимо ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Разработать для iiko следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде iiko должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы делаем мобильное приложение и нам нужен дизайн. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотип и цвета ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен2 года назад
- $35
Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы планируем разместить в городе (~400к населения) баннеры. Ищем дизайнера, который сделает в футуристичный баннер, с традиционными элементами (узор, паттерн на фоне).Баннеры34 заявкиЗакрыт2 года назад
Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотипа и цвета бренда. Интересно поработать с долгосрочной перспективе, т. к. проект не ...Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработать для iiko cloud следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде iiko должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Сейчас рассматриваю разработчиков под Flutter (iOS/Anroid), но готов обсудить вопрос о разработке на других платформах. О проекте: справочник, состоящий из текста (с поддержкой форматирования: болд, италик, линки и тому подобное), картинок и эмбедов с ютуба. Имеется ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется BG Billing 6.2 с подключенным mps Сбербанк. Необходимо сделать форму оплаты на php, которая через шлюз Сбербанка будет пополнять баланс в BG Billing.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад