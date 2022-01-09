arthurstark

Артур arthurstark

 
29 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$78
выплачено фрилансерам
15%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка плагина для R-keeper (c#)

    Разработать для r-keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код (при помощи сканнер, либо вводит с клавиатуры текст). 2. Текст, отсканированный в QR-коде, либо введенный вручную r-keeper должен отправить запрос REST ...

    REST
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Плагин для R-Keeper (C#)

    Разработать для R-Keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде R-Keeper должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...

    REST
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Плагин для R-Keeper (C#)

    Разработать для R-Keeper следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде R-Keeper должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...

    REST
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка логотипа технопарка

    Надо разработать логотип для технопарка. Технопарк это площадка внутри университета, предназначенная для обучения школьников и детей различным технологиям. В технопарке 5 кластеров: IT-лаборатория, робототехника, физика, химия, генетика. Так как технопарк работает на базе университета, необходимо ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Плагин для iiko (C#)

    $50

    Разработать для iiko следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде iiko должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован и информацией ...

    REST
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн мобильного приложения

    Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы делаем мобильное приложение и нам нужен дизайн. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотип и цвета ...

    Дизайн мобильного приложения
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рекламный баннер

    $35

    Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы планируем разместить в городе (~400к населения) баннеры. Ищем дизайнера, который сделает в футуристичный баннер, с традиционными элементами (узор, паттерн на фоне).

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн лендинга

    Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотипа и цвета бренда.  Интересно поработать с долгосрочной перспективе, т. к. проект не ...

    Дизайн лендингаБрендбук
    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка для iiko cloud

    Разработать для iiko cloud следующий функционал: 1. На экране разместить кнопку, нажав на которую кассир сканирует QR-код. 2. Полученный текст в QR-коде iiko должна отправить запрос REST API (API уже написан) с текстом, который был отсканирован ...

    REST
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Кроссплатформенное мобильное приложение iOS/Android

    Сейчас рассматриваю разработчиков под Flutter (iOS/Anroid), но готов обсудить вопрос о разработке на других платформах.  О проекте: справочник, состоящий из текста (с поддержкой форматирования: болд, италик, линки и тому подобное), картинок и эмбедов с ютуба. Имеется ...

    AndroidiOSПриложение для AndroidFlutter
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
darktwister
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Плагин для iiko (C#)
Отличный заказчик, все ТЗ предельно понятно, контактен. Однозначно рекомендую!
Очень рекомендую Константина, выполняет свою работу согласно ТЗ и своевременно.
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mariaadesigns
Мария 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
месяц назад
$48
10 баллов
2 года назад
Дизайн мобильного приложения
С Артуром работается очень легко и комфортно: ставит четкую задачу, быстро отвечает на все вопросы и оплачивает работу без задержек. Спасибо за проект! Было очень интересно стать его частью.
Мария сделала все в срок, согласно техническому заданию. Скажу больше, после сдачи работ понадобилось сделать небольшие правки и Мария сделала их бесплатно. Рекомендую.
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