Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен16 заявок621 просмотр
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Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы делаем мобильное приложение и нам нужен дизайн. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотип и цвета бренда.

Подробное ТЗ скину исполнителю. 

Дизайн мобильного приложения
2 года назад
arthurstark
Артур 
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
mariaadesigns
Мария 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Была
14 дней назад
2 года назад
$48
3 дня
RUB
Мария сделала все в срок, согласно техническому заданию. Скажу больше, после сдачи работ понадобилось сделать небольшие правки и Мария сделала их бесплатно. Рекомендую.
С Артуром работается очень легко и комфортно: ставит четкую задачу, быстро отвечает на все вопросы и оплачивает работу без задержек. Спасибо за проект! Было очень интересно стать его частью.