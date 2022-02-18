Дизайн мобильного приложения

Мы стартап, который разрабатывает систему лояльности. Сейчас мы делаем мобильное приложение и нам нужен дизайн. У нас уже есть прототип того, какие блоки с какой информацией должны быть. Кроме этого, уже есть логотип и цвета бренда.

Подробное ТЗ скину исполнителю.