Разработать витрину и иконкку Ear machine

Создать экраны (скриншоты) и иконки для Play Market нужно для 5 приложений. Для каждого приложения нужно будет 7 экранов и 1 иконка. Все скриншоты должны быть в одном стиле, возможно, чтобы прослеживалась цепочка геометрических фигур ...