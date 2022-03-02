Разработать витрину и иконкку Ear machine

$100
Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок777 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное ТЗ описано в файле

https://docs.google.com/document/d/1pbqUj258X8SzPY826TT24rRW1GQT7NeJ0CoNFAMe4BU/edit?usp=sharing

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
anna_tsapleva
Анна 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 года назад
$100
10 дней
RUB
Прекрасно выполнила работу, продолжаем сотрудничать по другим проектам
Рекомендую к сотрудничеству, как всегда все хорошо