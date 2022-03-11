Разработать витрину и иконкку Антихрап

$100
Дизайн мобильных приложенийЗавершен4 заявки623 просмотра
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Подробное ТЗ описано в файле

https://docs.google.com/document/d/1ypnoOBmxz-BmF8So2U3dxk1ID0chvNKtvhd7p7tCpOU/edit?usp=sharing

2 года назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
anna_tsapleva
Анна 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 года назад
$100
7 дней
RUB
Оперативно, качественно, как всегда на высоте
Все было хорошо
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