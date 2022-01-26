Дизайн 3-ех экранов для ios

Дизайн 3-ех экранов. ТЗ:

1-ый экран: начальный экран с информацией : какой уровень, сколько жизней, сколько звездочек, кнопка настройки, кнопка профиля, кнопка "начать играть"

2-ой экран: на этом экране выбор уровня - будет 3д планета земля, на которую нажимаешь и выбираешь страну (уровень). Информация: кнопка начать, информация по выбранной стране, кнопка назад

3-ий экран: тут само задание. Два вида задания:

1. заголовок (текст), описание (текст)

2. заголовок (текст), изображение

Поле для ответа, кнопка ответить, кнопка пропустить, кнопка подсказки, кнопка жизней, рейтинг звездочек, нвазвание страны (уровня), кнопка назад

ВАЖНО: цветовая гамма должна быть соблюдена

Примеры экранов прикрепляю