Редизайн мобильного приложения сервиса «Экспресс Платежи»

Есть дизайн мобильного приложения на котором необходимо переделать несколько экранов. От вас знание гайдлайнов\ чувство вкуса \ умение обосновать свою мысль (почему сделано именно так)\ примеры работ(моб.приложений) подкрепленные к заявке Работа проектная Оплата wmz