Редизайн мобильного приложения сервиса «Экспресс Платежи»

$300
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка111 просмотров
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Редизайн мобильного приложения сервиса «Экспресс Платежи» (https://play.google.com/store/apps/details?id=by.triincom.expresspay2). Мокапы предоставим дополнительно.

Дизайн мобильного приложения
2 года назад
guest_1541102313926
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$300
7 дней
За неделю все сделали. Даже на выходных Алексей отвечал и правил пожелания. Скидывает в figma по мере создания экранов приложения. Удобно. Сразу отдаем разработчику для применения.
Отличный заказчик с интересными проектами! Всегда на связи, приятный в общении, хорошо подготовленное ТЗ — комфортно работать! С удовольствием поработаю над новыми дизайнами! 🚀