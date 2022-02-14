Разработка дизайна приложения мессенджера

Подробное ТЗ описано в файле https://docs.google.com/document/d/1pbqUj258X8SzPY826TT24rRW1GQT7NeJ0CoNFAMe4BU/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
Отрисовать дизайна приложения мессенджера (включая иконки и дизайнерские элементы) на основе предоставленного доступа к интерактивному прототипу будущего приложения.
Разработка дизайна приложения в Figma или Sketch.
Суммарное время на разработку: 1 месяц (с итерацией в неделю).
План:
- 1 неделя — разработка 3-5 штук стилистик (на основе 1-2 экранов) и утверждение выбранного варианта будущего дизайна;
- 2-3 неделя — отрисовка всех экранов (примечание: на этом этапе коррекции будут поступать в режиме реального времени);
- 4 неделя — финальные коррекции.
1. Примеры работающих приложений с вашим дизайном (минимум 2).
2. Стоимость полной реализации проекта.
3. Стоимость чел/час, так как при успешном выполнении работы нам потребуются ваши услуги в дальнейшем.
4. Креативный подход к решению поставленной задачи.
Желательно исполнитель из: СПб, Москвы или Самары (но необязательно).
Всем спасибо за внимание.
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