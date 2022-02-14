Разработка дизайна приложения мессенджера

Требуется:

Отрисовать дизайна приложения мессенджера (включая иконки и дизайнерские элементы) на основе предоставленного доступа к интерактивному прототипу будущего приложения.

Разработка дизайна приложения в Figma или Sketch.

Суммарное время на разработку: 1 месяц (с итерацией в неделю).

План:

1 неделя — разработка 3-5 штук стилистик (на основе 1-2 экранов) и утверждение выбранного варианта будущего дизайна;

2-3 неделя — отрисовка всех экранов (примечание: на этом этапе коррекции будут поступать в режиме реального времени);

4 неделя — финальные коррекции.

От вас:

1. Примеры работающих приложений с вашим дизайном (минимум 2).

2. Стоимость полной реализации проекта.

3. Стоимость чел/час, так как при успешном выполнении работы нам потребуются ваши услуги в дальнейшем.

4. Креативный подход к решению поставленной задачи.

Желательно исполнитель из: СПб, Москвы или Самары (но необязательно).

Всем спасибо за внимание.